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Медведев устроил новую истерику и заговорил об «11 сентября»

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  • 10.09.2023, 13:23
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Медведев устроил новую истерику и заговорил об «11 сентября»

Что обидело экс-президента РФ?

Замглавы совбеза РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев рассыпался новыми угрозами в адрес Запада. Он пугает США «новым терактом в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей» и даже ядерным ударом.

Очередной гневный пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале 10 сентября. Российский политик, который, по слухам, давно страдает от алкоголизма, пожаловался на якобы «хамство и самовлюбленность западных стран», пишет obozrevatel.com.

«Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран – без проблем, не надо никаких оправданий. При этом – не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают», – выдал обиженный Медведев.

Бывший президент РФ возмутился, что якобы «американцев тронуть нельзя».

«В какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей», – заявил Медведев.

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