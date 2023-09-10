Как выглядят «двушки» с самым дешевым квадратом в Минске
- 10.09.2023, 13:34
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Не в каждую из квартир легко добраться.
Журналисты realt.by посмотрели сколько стоят двухкомнатные квартиры с самым дешевым квадратом. В подборке оказались двушки с метром меньше тысячи долларов. Самая дорогая квартира обойдется в 57 400 долларов.
Объекты расположены в разных частях города, есть также вариант в микрорайне Сокол.
Улица Янки Мавра (Фрунзенский район)
Двухэтажный дом на Янки Мавра, 70 был построен в 1955 году. На первом этаже продается квартира общей площадью 58,9 м². Кухня занимает 7,9 квадратного метра.
Квартира продается под ремонт. Здесь две отдельные комнаты и раздельный санузел. Высота потолков - чуть выше трех метров. На полу в комнатах лежит деревянная доска. Балкона нет.
Дом находится между четырьмя станциями метро: «Пушкинская», «Спортивная», «Михалово» и «Грушевка».
Квартира стоит 57 400 долларов. Метр - 975 долларов.
Улица Ротмистрова (Заводской район)
В десятиэтажке на Ротмистрова, 52 продается двушка. Дом был построен в 1989 году. Сама квартира располагается на девятом этаже и занимает 52,2 м², кухня - 9,3 м².
В квартире две отдельные комнаты и есть застекленный балкон, выход на который находится в крайней спальне. Также в двушке имеется раздельный санузел и ниша под шкаф. В оконных проемах стоят окна ПВХ. На полу лежит линолеум и плитка.
До метро около 10 минут езды на общественном транспорте.
Цена двушки — 50 тысяч долларов. Квадратный метр обойдется в 958 долларов.
Улица Голодеда (Заводской район)
Пятиэтажка на Голодеда, 13 была возведена в 1969 году. На последнем этаже продается двухкомнатная квартира площадью в 46,7 м². Кухня — 6,1 м².
Двушка нуждается в ремонте. Санузел в квартире раздельный, имеется застекленный балкон.
Рядом находится Чижовское водохранилище и парк.
Квартира стоит 44 700 долларов, а метр - 957 долларов.
Улица Ауэзова (Заводской район)
На последнем этаже пятиэтажки на Ауэзова, 6 продается квартира. Дом построили в 1970 году. Общая площадь квартиры - 50,8 м² с кухней в 6,2 м².
Квартира подготовлена к ремонту. Тут две отдельные комнаты. В одной из них есть выход на застекленный балкон. Установлены окна ПВХ. Санузел — раздельный.
До станции метро «Автозаводская» 15 минут.
Квартира стоит 48 тысяч долларов. Квадратный метр — 945 долларов.
Улица Гризодубовой (Октябрьский район)
Квартира продается в микрорайоне Сокол в девятиэтажном доме на Гризодубовой, 5. Дом был возведен в 2010 году. Квартира находится на втором этаже и занимает 61,2 м². Кухня — 12,5 м².
В этой квартире сделан ремонт, есть отдельные комнаты и застекленный балкон. Санузел — раздельный. На полу лежит линолеум, в санузле — плитка.
Цена квартиры — 57 тысяч долларов. Квадратный метр — 931 доллар.