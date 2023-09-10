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Выбили из блиндажа и обратили в бегство: украинские десантники ликвидировали крупный отряд оккупантов

  • 10.09.2023, 13:51
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Выбили из блиндажа и обратили в бегство: украинские десантники ликвидировали крупный отряд оккупантов

Убегавших тоже настигла «карма».

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ выбили оккупантов с позиций на одном из участков фронта. Российские военные пытались сбежать от ударов пушек, однако это их не спасло.

Видео работы защитников 10 сентября обнародовал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

«Совместными действиями аэроразведки и артиллерии 71-й отдельной егерской бригады удалось выбить оккупантов с их позиций», – говорится в сообщении.

На кадры попал удар по блиндажу врага и мощный взрыв. В результате оккупанты потеряли 8 из 20 человек.

Остатки подразделения захватчиков в попытке спастись сбежали в посадку, однако «карма» настигла их и там.

«Точные удары пушек нанесли существенные потери россиянам, но те были вынуждены бежать. Впрочем, в конце концов это им не помогло», – прокомментировал Павлюк.

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