Выбили из блиндажа и обратили в бегство: украинские десантники ликвидировали крупный отряд оккупантов 10.09.2023, 13:51

1,718

Убегавших тоже настигла «карма».

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ выбили оккупантов с позиций на одном из участков фронта. Российские военные пытались сбежать от ударов пушек, однако это их не спасло.

Видео работы защитников 10 сентября обнародовал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

«Совместными действиями аэроразведки и артиллерии 71-й отдельной егерской бригады удалось выбить оккупантов с их позиций», – говорится в сообщении.

На кадры попал удар по блиндажу врага и мощный взрыв. В результате оккупанты потеряли 8 из 20 человек.

Остатки подразделения захватчиков в попытке спастись сбежали в посадку, однако «карма» настигла их и там.

«Точные удары пушек нанесли существенные потери россиянам, но те были вынуждены бежать. Впрочем, в конце концов это им не помогло», – прокомментировал Павлюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».