«Меня заблокировали на шесть часов» 10.09.2023, 14:08

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Что происходит, когда белорусы пытаются записаться на подачу документов на польскую турвизу.

С 4 сентября белорусы снова смогут зарегистрироваться для подачи документов на получение польской туристической визы. Это можно сделать во всех польских визовых центрах в Беларуси. Беларусы попробуют записаться на подачу документов, но, похоже, безуспешно.

При этом в справочной службе польского визового центра VFS Global подтвердили, что прием документов на туристические визы действительно возобновился. А если возникают ошибки в процессе записи, то советуют менять устройства, заходить с разных, почистить историю браузера, пробовать другие способы.

Журналисты BGmedia узнали, почему у белорусов не получается записаться на подачу документов на туристические визы в Польшу.

В телеграм-чате «Ловля дат на визу» в последние дни много вопросов и сообщений. Конечно, спрашивают, удалось ли кому-нибудь записаться на подачу документов на польскую туристическую визу. Везунчики, сумевшие забронировать слот, пока не объявлялись. Многие пользователи чата писали, что «не могут продраться через капчи», и еще больше — что «стопорятся на вводе кода МСИ».

Были сообщения, что дат нет. Один пользователь выложил видео с ноутбука и показал возможные временные слоты на 14 сентября. Получилось ли в итоге записаться, неясно — пользователь на вопрос от других участников чата не ответил.

Читатель devby.io рассказал, как пытался найти дату:

«Сначала было невозможно пробиться дальше капчи — просто сидишь и непрерывно решаешь ее, а дальше появляется сообщение, что у них какая-то ошибка. Иногда удавалось пробиться дальше — туда, где выбираешь город подачи, тип визы и т. д.

Я видел уведомление о свободных датах, кнопка «Продолжить» внизу была активна. Далее страница для ввода кода МСИ и паспортных данных — и дальше пройти не удавалось. Сайт выдавал ошибку в связи с несоответствием данных. А после нескольких попыток меня заблокировали на 6 часов».

О блокировках на 6, 12 и даже 48 часов писали и другие пользователи.

Пользователи чата озвучили цены на посреднические услуги. Они начинаются от 600 рублей и доходят до 1 000.

Читатель devby.io говорит, что его в итоге 4 сентября записало турагентство — за 300 рублей: 150 он заплатил в качестве предоплаты и еще 150 предстоит заплатить сейчас. Тип визы, который ему нужен, — C, но не туристическая, а деловая.

«Предоплату я сделал в начале июня — и все это время ждал записи. И как раз сегодня написал им, что хочу расторгнуть договор и попросить возврат предоплаты. А через час они мне позвонили и сказали: «Как раз вчера записали вас на 11.09 — будем оставлять или расторгаем?» — рассказывает мужчина.

Ранее ему другие посредники предлагали быстро найти дату на запись за 700 рублей — с гарантированным результатом. Но у него «не было срочности», поэтому для себя мужчина установил предел на услуги посредников в 100 долларов. Он добавляет, что туристическое агентство оформило с ним договор, а чек — электронный, так как оплата проходила через ЕРИП.

Также белорус пытался договориться с визовым центром — звонил и просил записать его по телефону, но получил отказ. И тогда «написал гневное письмо в техподдержку» ВЦ.

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Что говорят посредники, которые помогают получить визы

На сайте визового центра Польши в Минске в качестве туристических целей обозначены краеведческие экскурсии, паломничество, культурно-развлекательные мероприятия, в том числе посещение концертов или спектаклей.

Представительница туристической сферы уточнила tochka.by, что пока сложно сказать, как быстро и надолго будут делать польские туристические визы. Мест для записи больше не стало.

«Люди, конечно, в курсе, интересуются: и звонят, и пишут», — рассказала собеседница.

По ее мнению, спрос вряд ли уменьшится, учитывая, что сейчас и деловые поездки, и образовательные, и в гости относятся к одной категории — визе типа C.

Сотрудница турфирмы предлагает не связывать возможную выдачу виз с ситуацией на границе. Даже если границу закроют, будет возможность попасть в Польшу через Стамбул, Дубай или Грузию.

Какие документы нужно подать на польскую туристическую визу?

Оформление визы без посредника обойдется в 46 евро, где 35 евро — стоимость визы, а 11 евро — сервисный сбор.

Нужно подать следующие документы:

паспорт не старше 10 лет;

медицинская страховка на сумму не менее 30 тысяч евро;

фото 3,5×4,5, на которых челка не должна закрывать брови и глаза. Снимки должны быть сделаны не более шести месяцев назад;

актуальная справка с места работы с указанием должности работника, времени начала работы, заработной платы за три последних месяца;

подтверждение брони отеля/пансиона или иной документ, подтверждающий проживание на территории Польши.

Подробнее обо всех требованиях можно узнать здесь. Туристические визы выдаются сроком до пяти лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.

Напомним, Польша не выдавала данный тип виз с начала пандемии COVID-19. В визовых центрах можно было оформить только национальные типы (по карте поляка, работе, учебе и т.д.). А для туристических виз в Евросоюз посредники рекомендуют представительства других стран, при том чаще всего — посольство Испании в Москве, куда устраивают специальные туры из Беларуси.

К слову, сайт visaby.com еще 31 августа сообщил, что визовые центры Польши в Беларуси возобновляют прием документов на туристические визы. Но, похоже, тогда никто не обратил внимание на эту новость.

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