Новая реальность: что происходит с погодой в Беларуси 6 10.09.2023, 14:26

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Изменения климата привели к явлениям, с которыми раньше белорусы не сталкивались.

Погода в Беларуси становится все менее прогнозируемой. В течение этого лета синоптики регулярно предупреждали о различных уровнях опасности то из-за экстремальной жары, то из-за сильного ветра и ливней. На это влияет глобальное изменение климата, которое белорусы все больше ощущают с каждым годом, сообщает «Белсат».

Почему происходит изменение климата и когда это началось

Некоторые природные явления, которые раньше воспринимались экстремальными и из ряда вон выходящими, уже становятся для нас привычной и новой реальностью. Главную роль в этом играет глобальное изменение климата, основной причиной которого являются выбросы парниковых газов. Вырабатываются они в первую очередь от сжигания ископаемого топлива и другой деятельности человека, которая начала активно развивается в индустриальную эпоху с середины XIX века.

Уже тогда появились первые предположения, что такая проблема может возникнуть в будущем. Активно она стала проявляться только с конца ХХ века, когда стали заметнее результаты деятельности человека.

Что именно происходит? Выбросы парниковых газов приводят к парниковому эффекту, когда тепловое излучение Земли не излучается в космос с той же скоростью, с которой обычно это происходит, а остается как в парнике и постепенно нагревает поверхность земли. Вследствие этого происходит увеличение температуры на Земле и изменение климата.

«С одной стороны, это печально, что мы и наша цивилизация, развитие экономики в том виде, в котором мы сейчас его имеем, служит причиной всего этого. С другой стороны, есть потенциально хорошая новость – мы можем этот процесс регулировать и приостановить», – говорит эксперт по климатической политике, разговаривающая с «Белсатом» на условиях анонимности.

Однако пока мы еще очень далеки от того, чтобы по-настоящему эффективно действовать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов, уточняет собеседница.

«Можно привести такой тревожный факт, что июль этого года по данным глобальных наблюдений побил все рекорды по температуре за вообще весь период метеорологических наблюдений», – рассказывает эксперт и приводит слова одного российского климатолога, который заявил, что температура в июле этого года повысилась на 1,5 градусов: «Это значит, что мы уже фактически бьем рекорды, которые определяет глобально-климатическая политика».

Как ощущается изменение климата в Беларуси

В целом, вариативность изменения климата – это нормально, говорит эксперт. Может быть год более дождливый или более засушливый. Тем не менее то, что мы наблюдаем сейчас в Беларуси, не вписывается ни в какие рамки этой естественной вариативности. Причина этому – глобальное изменение климата.

С одной стороны, территория Беларуси находится в средних широтах Северного полушария, вместе с территорией Европы. Это именно та территория, в которой потепление идет быстрыми темпами, в сравнении с другими регионами мира. С другой стороны, это территория стран, у которых есть хорошие возможности адаптироваться к этим изменениям.

В Беларуси изменение климата выражается в повышении средней температуры, из-за чего перераспределяется режим выпадения осадков по более экстремальному сценарию. Например, за последние годы у нас засушливые периоды сменяются более дождливыми, и поэтому становится «то густо, то пусто». Также к последствиям изменения климата можно отнести такие явления, как шквальные ветры в южных регионах Беларуси и более интенсивные наводнения.

Например, этим летом в стране прошло несколько смерчей, которые раньше не особо фиксировали в Беларуси. От одного из них на Минском море погибла 24-летняя девушка.

В юго-центральный части Беларуси появилось такое необычное для нашей страны явление, как пыльные бури. С одной стороны, это следствие изменения ветрового режима и появление более интенсивных ветров, которые поднимают эту пыль. С другой стороны, причиной могут быть продолжительные засухи и мелиорация. «Если на таких территориях какое-то время стоит засушливая погода, а потом приходит ветер, то тогда все это вместе дает эффект пыльных бурь, которые мы уже несколько раз наблюдали», – говорит эксперт по климатической политике.

«Мы и далее будем наблюдать вот такие явления, которые абсолютно точно становятся нашей новой нормой», – считает она.

Адаптация к новым условиям

Человечеству придется адаптироваться к новым климатическим условиям в любом случае, но насколько – зависит от того, как мы будем справляться с изменением климата, считает эксперт.

Есть как минимум два основных направления климатической митигации для смягчения последствий. Первое – это снижение выбросов парниковых газов и развитие зеленой, безуглеродной и низкоуглеродной экономики. Второе – это повышение поглощения за счет лесов и болот. Однако для достижения эффекта нужно делать и то, и другое.

«То, чем сейчас занимаются многие государства мира, к сожалению, пока что не так успешно, как нам нужно», – говорит эксперт по климатической политике.

Цель Парижского климатического соглашении – не превысить увеличение температуры на 1,5 – максимум 2 градуса, до 2100 года. Хотя мы уже сейчас имеем уровень в 1,5 градуса в 2023 году. В случае превышения этого лимита последствия для экосистем будут намного значительнее.

Адаптироваться к новым природным условиям человеку придется в любом случае, но вопрос, насколько мы вообще сможем это сделать и чего это будет стоить: в качестве жизни, в деньгах и человеческих жизнях. «Поэтому тут нет вообще никакого повода расслабляться и думать, что мы все равно ничего не сможем сделать», – считает эксперт.

За последнее десятилетие ученые проработали несколько сценариев развития ситуаций, которые базируются на том, насколько мы сможем эти изменения регулировать и остановить. Ученые считают, что даже если завтра мы резко перестанем выбрасывать парниковые газы, изменения климата все равно будут происходить, потому что парниковые газы не растворятся сами. Сейчас мы находимся в самом начале этих изменений, но настоящие последствия почувствуем только где-то в 2040–2050 годах, констатируют специалисты.

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