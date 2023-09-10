Как быстро очистить динамик телефона без разборки 10.09.2023, 14:49

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Нужно лишь одно приложение.

При активном использовании смартфона в динамике неизбежно скапливается пыль и другой «мусор» – это проблема, с которой сталкиваются все. Он скапливается в самых уязвимых отверстиях и портах, из-за чего сильно ухудшается качество звука.

Многие не знают, но для того, чтобы очистить динамик, совсем не обязательно идти к специалистам или «ковыряться» самому. На выручку придут различные приложения для очистки динамика, которые «пробивают» посторонние частицы наружу. А займет это 5 минут от силы, пишет unian.net.

Самый простой способ почистить динамик смартфона

Звучит неправдоподобно, но бесплатная программа из App Store или Google Play и правда может улучшить качество динамика. Конечно, о 100% эффективности речи не идет, но более 80% – уже неплохой результат.

Программы, которые нам нужны, можно найти по тегу «speaker cleaner» или аналогичным запросам. Перед вами появится огромный список разнообразных приложений – принцип работы у них один. Они создают повторяющийся звук с определенным диапазоном частот, что способствует отделению и постепенному выталкиванию мусора.

Пожалуй, самым популярным среди юзеров является «Чистый динамик», который может очистить динамик не только от пыли, но и от воды.

Апп обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, с которым легко разобраться без инструкции. Итак:

Перед началом работы обязательно выставьте на телефоне максимальную громкость, а динамик смартфона опустите вниз. Если ваши наушники подключены к девайсу, то их следует отключить.

Зайдите в приложение. Выбрав в меню speker или ear speaker, кликаем на опцию start cleining. После вы сразу услышите своеобразный звук, поэтому не пугайтесь.

Процесс очистки динамика обычно занимает несколько минут. А главное – это и правда работает.

Важно отметить, что эффективность таких приложений может варьироваться в зависимости от состояния динамика и характера его загрязнения. Да, они не всегда могут решить все проблемы с акустикой, но в большинстве случаев они будут полезными.

А если у вас смартфон Xiaomi, то это фича, скорее всего, уже встроена в ОС по умолчанию, поэтому весь процесс делается через настройки без скачивания специальных приложений. Чтобы проверить, поддерживает ли ваш телефон эту функцию, зайдите в настройки и в строке поиска напишите слово динамик.

Выбрав опцию «Очистка динамика», вы сможете практически аналогичным способом быстро очистить динамик.

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