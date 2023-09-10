Глубоко отсталый дед 2 Андрей Окунь

10.09.2023, 14:55

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Снова виноваты Ник и Майк?

Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Я долго и с удовольствием смеялся. На видео все показано так: пальцем тык и готово — а в реальности президент успел бы еще раз сбежать из столицы от нового мятежа, прежде чем его голос оказался зарегистрированным. Потому что сначала подвис бы сайт, потом залагало окно с голосованием, бесконечно прокручивая колесо ожидания. Ну и в конце концов его бы просто выкинуло в самое начало. И тут уж не разобрать, кто виноват.

Майк и Ник, обожающие лезть в дела постсоветских стран, или сами создатели платформы, которые не старались, потому что зачем? ДЭГ ведь делался не для того, чтобы регистрировать реальные голоса избирателей.

Вообще это видео — концентрированное объяснение того, что творится в России на самом деле. Портал для онлайн голосования, результат работы которого можно показывать только монтажной склейкой.

А на посту лидера страны — глубоко отсталый и не понимающий технологии дед. Ничто не сможет точнее объяснить, каким путем идет Россия, чем президентская неуверенная хватка компьютерной мыши растопыренной ладонью. И это вдавливающее, долгое нажатие на кнопку указательным пальцем, чтобы кликнуть…

Дайте ему сенсорный планшет, и он насквозь пробьет экран пальцем, пытаясь открыть приложение. Но зато с документами работает, и рукопожатие твердое.

Андрей Окунь t.me

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