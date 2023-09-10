Российская артиллерия смешала с землей свои же позиции, на которые наступали ВСУ 1 10.09.2023, 15:26

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Россияне били по своим два часа.

Появились новые детали дружественного огня в рядах российской армии, случившегося летом в районе Орехово.

О том, что происходило в тот момент рассказал украинский военнослужащий, участвовавший в контрнаступлении на данном участке.

Его рассказ опубликовал портал «Тиск».

Инцидент, по его данным, случился в июне. 30-я бригада ВСУ пошла в наступление на российские позиции. Оккупанты, увидев это, запросили поддержку артиллерии. Однако артиллерия отработала не по ВСУ, а по самим россиянам. Перехват истерики оккупантов, попавших под огонь своей артиллерии, еще летом опубликовали ВСУ.

«Коробки по нам бьют! Отставить!» - кричали тогда оккупанты.

Военный 30-й бригады уверяет, что обстрел российских позиций российской же артиллерией продолжался около 2 часов.

Связаться со своими оккупанты не могли, так как российская РЭБ глушила связь на этом участке фронта.

«Наши парни остановились, чтобы переждать обстрел, но он был настолько интенсивным и длительным, что прождали почти 2 часа… Мы смогли перехватить их переговоры и поняли, что главный узел связи не слышит передовые подразделения, потому что РЭБ приглушает связь. Они не могли корректировать огонь и били по своим позициям на протяжение 2 часов, потому что между нашими и ихними бойцами расстояние было всего 200 метров», - рассказал военнослужащий.

В итоге, с его слов, 30-й бригаде удалось успешно продвинуться на этом участке, взяв под свою контроль часть леса и дороги.

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