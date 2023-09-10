ВСУ продвинулись на 28 км на Юге 1 10.09.2023, 15:36

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Линии снабжения россиян под угрозой.

Подразделения украинской армии смогли продвинуться на 28 км вглубь контролируемой Россией территории — если им удастся продвинуться еще на 16 км, то дальнобойная артиллерия и ракеты ВСУ смогут нанести удар по линиям снабжения армии РФ. Этого будет недостаточно, чтобы «задушить» группировку РФ в оккупированном Крыму, но значительно осложнит операции россиян и заставит их больше полагаться на Керченский мост и судоходство, которые оказались уязвимыми.

Об этом пишет влиятельный британский эксперт Марк Галеотти для издания The Times.

Однако, в случае отсутствия успехов в контрнаступлении, россияне могут воспользоваться зимой и перерывом в боевых действиях, чтобы за зиму еще больше построить оборонительных рубежей.

Западные СМИ, как правило, колеблются между пораженчеством и триумфом, и уже две недели назад, когда анонимные источники в Пентагоне предсказывали отсутствие реального прогресса до наступления зимы, в западных СМИ появились предположения, что ВСУ могут выйти к Азовскому морю.

Исход этого наступления также будет зависеть от поставок, и здесь растущее влияние международных промышленных альянсов создает еще один уровень сложности. Украине помогает Запад и его промышленность. В то же время австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер утверждает, что Запад и НАТО располагают настолько мощными ударными системами, что могут развалить способность России сопротивляться на оккупированных территориях. Однако они не спешат передавать такое оружие Украине.

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