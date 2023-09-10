Арина Соболенко: Я определенно выпью сегодня вечером

Арина Соболенко: Я определенно выпью сегодня вечером1
- 10.09.2023, 15:43
Белорусская теннисистка прокомментировала финал US Open против Кори Гауфф.
Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала свой проигрыш в финале турнира US Open, сообщает «Матч ТВ».
Белоруска, хотя и несколько расстроилась после проигрыша Кори Гауфф, все-таки сохранила бодрость духа. Прежде все, это связано с тем, что несмотря на разгромный проигрыш Соболенко все же с понедельника, 11 сентября, получит титул первой ракетки мира. Прекрасно это понимая, 25-летняя белорусская теннисистка, призналась, что не слишком подавлена недавним проигрышем.
— Я определенно выпью сегодня вечером. Да, мы спортсмены, но иногда пьем, но немного, — поделилась она, улыбаясь.
Также Соболенко подчеркнула, что звание первой ракетки мира для нее является огромным достижением. Арина уверена, что достичь этого ей помогли упорный многолетний труд.
— Это хорошо, что я могу сказать, что я была №1 в мире, но мне бы очень хотелось закончить год на первой строчке рейтинга, — заключила спортсменка.