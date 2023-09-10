Буданов: Профессиональная армия РФ закончилась еще прошлой осенью 3 10.09.2023, 15:49

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Кирилл Буданов

Сейчас россияне воюют мобилизованными.

Война против Украины не пошла на пользу режиму Кремля, он уже не такой мощный, как хочет казаться. К тому же военная мощь России за полтора года сильно деградировала.

Об этом заявил генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает YES.

«Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это — факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем понимании, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на абсолютно недостаточном уровне», - отметил генерал-майор.

Буданов поделился также и своими мыслями относительно проблемы эскалации, отметив, что это первая война, где были использованы абсолютно все виды вооружения.

«О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подводных лодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках российской федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас», - констатировал он.

Он также предостерег от эйфории и шапкозакидательских настроений, поскольку враг учится, перенимая, в том числе успешную украинскую тактику.

«С точки зрения креативности и гибкости мы все еще побеждаем Россию. Путинский режим уже не такой мощный. Но это все еще непреодолимый враг и нельзя просто так говорить, что у них все абсолютно плохо. Они адаптируются. Хорошо построили не одну линию обороны. Но наше движение продолжается!», - подытожил глава ГУР.

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