15 тысяч человек пробежали полумарафон по улицам Минска 3 10.09.2023, 16:04

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Как это было.

Сегодня в столице прошел уже 10-й по счету Минский полумарафон. Да-да, вы не ослышались: демонстрировать силу своих ног городским улицам белорусы начали еще в 2013 году. На этот раз в нем участвовали 15 тыс. человек. Как это было, смотрите в фоторепортаже Onlíner.

Пробежать комфортную для себя дистанцию — 5, 10 или 21 километр — могли и профессиональные спортсмены, причем не только из Беларуси, но и из других стран (если точно, то из 17), и любители.

В этом году марафонцы стартовали на улице Кирова. Финишная прямая ожидала их прямо на стадионе «Динамо», на легкоатлетических дорожках. Каждый участник вне зависимости от собственной скорости в конце получал медаль — ну а что, зря бежал столько, что ли?

Первыми осилить этот долгий путь должны были те, кто посмелее и повыносливее: в 09:00 забег начался на дистанциях в 10 и 21 километр. А вот в 12:00 на Кирова собрались те, кто пока готов пробежать только 5 километров (естественно, этот старт был самым массовым). В 13:00 проверить свои силы могли дети от 0 до 12 лет вместе со своими родителями, участвующие в «Семейном забеге». Им нужно было преодолеть всего 1,4 километра.

Итак, кто же достиг финиша первее всех? Самым быстрым оказался российский легкоатлет Ринас Ахмадиев — он справился с 21 километрам за 1 час 3 минуты и 20 секунд. Второе и третье место заняли белорусские спортсмены Владислав Прямов и Сергей Кравченя, отстав от лидера на 3 и 4 минуты соответственно.

Среди женщин первой на стадион прибежала легкоатлетка и участница Олимпийских игр Марина Доманцевич (ее результат — 1 час 15 минут и 15 секунд). Всего на 30 секунд позже финишировала еще одна белорусская спортсменка — Ольга Немогай. За ней — триатлонистка Анна Максимова (ее время — 1 час 18 минут и 34 секунды).

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