Нуланд о контрнаступлении ВСУ: Прогресс впечатляет 1 10.09.2023, 16:16

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Виктория Нуланд

США продолжат поддерживать Украину.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет трудно, но достигнутый прогресс, учитывая условия, в которых оно проходит, впечатляет.

Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает пресс-служба Ялтинской европейской стратегии.

«Это контрнаступление идет километр за километром, но мы впечатлены достигнутым прогрессом, особенно на юге», - сказала она.

По словам Нуланд, Россия за несколько месяцев создала мощную оборону на временно оккупированном юге страны.

«Оборона, которую создала Россия, является самой большой за последние 100 лет. Нам необходимо понять, что нужно Украине для того, чтобы снять эту оборону, и мы не сможем этого сделать, пока Украина не начнет противостоять этой обороне», - заявила она.

Нуланд добавила, что российскую оборону можно преодолеть при условии тесного сотрудничества между правительствами США и Украины.

«Мы получили хорошее представление о том, что необходимо, когда были здесь. Именно поэтому мы стараемся тесно сотрудничать с украинским правительством, предоставляя оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие средства», - подчеркнула заместитель госсекретаря США.

Она добавила, что Соединенные Штаты разъясняют всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия для глобальной безопасности будут, если Украина не победит в этой войне

«Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, такое зло будет нормализовано во всем мире. Украина стоит на правильной стороне демократии и нуждается в нашей поддержке», - резюмировала она.

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