Белорус заплатил 1480 рублей за бутылку водки 6 10.09.2023, 16:24

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Он ее украл из магазина.

Житель Скиделя украл в магазине водку и заплатил в 100 раз большее ее стоимости. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

С поличным попался 45-летний работник агрокомбината «Скидельский», который пьяным украл в магазине бутылку водки. В УВД сообщили, что в местном магазине белорус взял с полки бутылку водки 0,7 литра за 14,91 белорусского рубля, положил ее в карман пальто и ушел, минуя кассу.

Кассир окликнула подозрительного покупателя, завидев оттопыренный карман, но тот ускорил шаг и выбежал на улицу. Во дворе одного из близлежащих домов мужчина выпил бутылку водки. По камерам видеонаблюдения вора быстро вычислил. Задержанный твердил, что не помнит, как совершил кражу, но видеозапись несколько освежила ему память.

- Подозреваемый признал вину в полном объеме, ущерб магазину он возместил, - пояснили в пресс-службе.

За кражу бутылки водки из магазина белорусу инкриминировали грабеж и судили по уголовной статье. Суд посчитал смягчающими обстоятельствами признание вины и возмещение ущерба, возраст и состояние здоровья подсудимого и т.д.

Мужчину признали виновным и назначили ему штраф 40 базовых величин, что сейчас составляет 1480 белорусских рублей, то есть почти в 100 раз больше стоимости злосчастной бутылки водки.

- Кроме основного наказания, фигуранту предстоит пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма, - добавила помощник прокурора Гродно Анна Король.

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