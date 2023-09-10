ЕC предостерег россиян от ввоза личных авто, смартфонов и ноутбуков 4 10.09.2023, 16:27

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В соответствии с санкциями такие действия могут посчитать «нелегальным импортом».

Гражданам России запрещено въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях: в соответствии с санкциями такие действия могут посчитать «нелегальным импортом», заявили в Еврокомиссии.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — разъяснили Еврокомиссии (цитата по РБК).

Запрет касается всех видов легковых автомобилей, а также других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее чем десяти человек.

Сообщения о конфискации автомобилей с российскими номерами начали поступать из Германии с мая. Во всех случаях таможенники ссылались на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года в ответ на вторжение в Украину. Он, в частности, запрещает ввоз в Германию товаров из России, которые приносят значительный доход.

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — жаловалось посольство РФ в Германии.

К ситуации подключились российские юристы, утверждая, что местные органы власти неверно трактуют таможенное законодательство. Однако теперь Еврокомиссия подтвердила правомерность таких действий. Регулятор подчеркнул, что запрет является тотальным, в независимости от того, как, с какими целями и на какой срок ввозится автомобиль, имеющий российские номера.

Помимо этого на аналогичных основаниях у россиян могут отобрать смартфоны, ноутбуки, чемоданы и косметические средства. В Еврокомиссии подтвердили, что эти личные вещи также перечислены в приложении к регламенту. Причем запрет на их ввоз распространяется даже на туристов. Кроме того, таможенные органы могут изъять изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, фотоаппараты, туалетную бумагу, шампуни и зубные пасты.

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