Украинские танки выдержали вражеские атаки под Новопрокоповкой в Запорожской области 1 10.09.2023, 16:49

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Видеофакт.

Украинские танки из состава 116-й отдельной механизированной бригады выдержали вражеские атаки. Не остановили украинские экипажи даже ударные дроны «Ланцет» и выстрелы из противотанковых ракетных комплексов у Новопрокоповки в Запорожской области.

На видео группы аэроразведки KHORNE GROUP зафиксировано, как два украинских танка ведут близкий подавляющий огонь по позициям россиян в лесополосах к востоку от Новопрокоповки, информирует Цензор.НЕТ.

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