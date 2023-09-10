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Украинские танки выдержали вражеские атаки под Новопрокоповкой в Запорожской области

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  • 10.09.2023, 16:49
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Украинские танки выдержали вражеские атаки под Новопрокоповкой в Запорожской области

Видеофакт.

Украинские танки из состава 116-й отдельной механизированной бригады выдержали вражеские атаки. Не остановили украинские экипажи даже ударные дроны «Ланцет» и выстрелы из противотанковых ракетных комплексов у Новопрокоповки в Запорожской области.

На видео группы аэроразведки KHORNE GROUP зафиксировано, как два украинских танка ведут близкий подавляющий огонь по позициям россиян в лесополосах к востоку от Новопрокоповки, информирует Цензор.НЕТ.

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