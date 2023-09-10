Ученые: Женщины-хирурги оперируют лучше, чем мужчины 10.09.2023, 17:01

К таком выводу пришли исследователи из Канады и Швеции.

Британское издание The Guardian сообщило о том, что пациенты, оперируемые хирургами-женщинами, а не мужчинами, реже сталкиваются с осложнениями в будущем. К таком выводу пришли исследователи из Канады и Швеции.

Канадские ученые проанализировали истории болезней 1,2 млн пациентов с 2007 по 2019 год. По данным исследования, в течение 90 дней неблагоприятные послеоперационные исходы наблюдались у 12,5% пациентов, прооперированных хирургами-женщинами, по сравнению с 13,9% пациентов, прооперированных хирургами-мужчинами.

Авторы исследования считают, что лучшие результаты женщин-хирургов «связаны с различиями в общении, стиле работы и отношениях между врачом и пациентом».

По данным Ассоциации американских медицинских колледжей, в 2021 году в США 22,6% хирургов общего профиля будут составлять женщины.

«Как хирург-мужчина, я считаю, что эти данные должны заставить меня и моих коллег задуматься о причинах происходящего», — сказал в интервью Guardian Кристофер Уоллис, автор исследования, проведенного в Канаде.

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