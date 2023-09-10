FT: Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS 10.09.2023, 17:05

Решение может быть принято в ближайшее время.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает Financial Times.

«Решение может быть принято в ближайшее время», - заявил один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

Байден столкнулся с растущим давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе США, требуя одобрить передачу Украине ракет большой дальности.

Поставки Украине систем ATACMS вписываются в схему военной поддержки Украины со стороны США. Вашингтон не стал предоставлять Киеву все, что он требует, сразу, а действовал, исходя из собственной оценки военных потребностей на данный момент.

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