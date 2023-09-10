«Единственный недостаток – ржавеет» 8 10.09.2023, 17:29

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Мнение владельца Honda CR-V.

Раньше у Бориса было несколько машин Toyota, но 10 лет назад он решил попробовать другую японскую марку – Honda. Кроссовер CR-V был куплен, потому что живет Борис за городом, где желательно иметь автомобиль повышенной проходимости, пишет abw.by. С чем пришлось столкнуться при эксплуатации машины – в рассказе владельца:

– От Toyota я не отказался совсем – у меня есть Land Cruiser 80, но он переделан для участия во внедорожных мероприятиях, а CR-V покупался для повседневного использования.

Он 2008 года выпуска, я его купил в Германии в 2013-м, то есть у меня он 10 лет. Сейчас пробег 420 тысяч километров, из них 330 тысяч проехали мы с женой.

Двигатель турбодизельный 2.2. Мощности 140 лошадиных сил хватает для CR-V на все случаи жизни. Этим летом ездили сначала к друзьям в Германию, а оттуда – в Болгарию на отдых. На круг получилось почти 9 тысяч километров. Так вот, при езде по автобану с четырьмя взрослыми в салоне, полной загрузкой багажника и боксом на крыше машина спокойно держала скорость 140. Расход топлива за поездку составил 8 литров на «сотню». При обычной эксплуатации в среднем получается от 7 до 8 литров.

Обслуживаю автомобиль сам. Поскольку занимаюсь оффроудом, есть хорошо оборудованный гараж и достаточный опыт работы с автомобилями. Масла в мотор при замене входит ровно 6 литров. Между заменами уходит примерно 300 граммов, но поскольку заливается масло по верхнюю метку на щупе, то к следующему обслуживанию уровень снижается где-то до середины между метками, то есть доливать масло нет необходимости.

Вместе с маслом через 10 тысяч километров меняются все фильтры: масляный, воздушный, топливный. Салонный фильтр меняю в зависимости от сезона – зимой воздух чище, значит, можно поменять через 20 тысяч. Раньше всегда ставились фильтры Bosch, но сейчас возникли трудности с их поставкой. Если не нахожу Bosch, покупаю Blue Print. Топливный фильтр самый дорогой – 15 долларов, воздушный – 10, масляный – 5-6 долларов.

Пробег большой, но двигатель проблем не создавал. Пришлось только заменить цепь ГРМ. Этот мотор – модернизация дизеля, который ставился на CR-V предыдущего поколения. При модернизации накосячили с цепью привода ГРМ – при пробеге 100 тысяч она могла растягиваться. Конкретно в моем случае первоначально цепь начала позванивать, затем при движении по трассе на «круизе» стало чувствоваться, что сдвигаются фазы газораспределения. Замена стоила недешево – около 1000 долларов, но это две цепи, оба натяжителя, башмаки. При этом в запчасти Honda поставляла уже усиленный оригинальный комплект. Ставился он на пробеге 175 тысяч и ходит до сих пор, никаких проблем нет.

Примерно на 300 тысячах километров появилось ощущение, что мотор начал слегка дымить. Перебрали форсунки – в двух поменяли распылители, две просто отрегулировали. Тем не менее иногда загорается ошибка «низкое давление в топливной рампе», при этом наполовину пропадает тяга. В чем дело – никто сказать не может, но достаточно остановиться, заглушить мотор, выдержать минутную паузу и снова завести. Через десять запусков ошибка гаснет сама. Цикличность появления ошибки непонятная: может не загораться месяцами, а может по три раза в неделю.

С зимним запуском тоже интересно: до минус 20 заводится мотор с пол-оборота, ниже минус 20 ни за что не заведешь, что ни делай, пока не скинешь воздушный патрубок и не засунешь туда фен. Свечи накаливания при этом нормальные. Почему так происходит – непонятно, но, зная эту особенность, смотрю метеопрогноз и, если обещают сильный мороз, загоняю CR-V в теплый гараж под домом.

Коробка передач 6-ступенчатая механическая. С коробкой ничего не было. На пробеге 280 тысяч поменяли сцепление. Оно двухмассовое, менялось вместе с маховиком. Маховик оригинальный, сцепление Valeo. Сцепление с выжимным подшипником покупал в Польше за 250 долларов, маховик за 500 долларов брал у нас – в Беларуси он почему-то оказался дешевле.

Интересно, что зимой на 6-й передаче, если нажать педаль «газа» в пол, сцепление немного пробуксовывает. Летом не буксует ни при каких условиях. Думал почему, но кроме того, что зимой лучше работает интеркулер, из-за чего двигатель выдает больше мощности, другого объяснения этому не нахожу.

Передние тормозные диски менялись одновременно со сцеплением. Поставил Zimmermann – отходили больше 140 тысяч и теперь просятся под замену. У машины большой пробег за городом. До Минска 20 километров, любой выезд в город и возвращение домой это минимум 40 километров трассы, поэтому тормозные колодки держатся долго. Сейчас стоит только второй комплект. В задних тормозах всё, кроме рабочих колодок, менялось 30 тысяч назад.

Подвеска крепкая, беспокоила редко. С сайлент-блоками и рычагами до сих пор всё хорошо. Примерно 30 тысяч километров назад спереди менялись шаровые опоры, а также рулевые тяги и наконечники. Меняли их по обеим сторонам, но левую сторону можно было и не трогать – просто решил сделать всё одновременно.

Самое слабое место – втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, но спереди и сзади стоит лишь третий комплект втулок и «косточек». Всё прочее в задней подвеске и вовсе «родное», кроме пружин. Их заменили сразу после покупки на другие – плюс полтора дюйма, потому что на штатных пружинах при полной загрузке машина практически ложилась на отбойники.

Не сказал бы, что автомобиль после установки новых пружин стал жестче, просто кузов чуть выше поднялся. Сейчас при полной загрузке он стоит примерно так, как был на штатных пружинах, когда машина пустая.

Один раз в заднем редукторе менялись пыльники полуосей. Поставили Lobro, но продержались они недолго, а цена у них такая же, как у хороших «бэушных» полуосей в сборе с пыльниками из английской машины. Поставил полуоси в сборе – вопросов нет.

В карданном вале начала вибрировать одна из крестовин. В «оригинале» крестовины идут необслуживаемые, с креплением не стопорными кольцами, а с помощью кернения. На карданном сервисе вал переделали – крестовины стали обслуживаемыми и съемными. Это редкий случай, когда пришлось обратиться к узким специалистам. Другие проблемы решались в своем гараже.

Дважды менялась обгонная муфта на генераторе. Первый раз поставили Gates, но он не отходил и 100 тысяч – начал пощелкивать. Второй раз поставил «бэушную» оригинальную муфту, которую отдал мне товарищ. У него тоже CR-V – он менял муфту, но проблема оказалась не в ней, а в демпферном шкиве на маховике. В результате исправная муфта осталась или, вернее, досталась мне. Пока с ней всё нормально.

Нынешний аккумулятор – третий. Он установлен лишь в прошлом декабре. Предыдущий аккумулятор, который был заменой штатному, когда тот свое отслужил, отходил где-то 6 лет.

Менялся руль, поскольку на старом полезла обшивка. Одновременно с ним менялся чехол кулисы, потому что он тоже начал сыпаться. Руль нашел на «разборке» за 20 долларов, чехол покупался на рынке за 10 долларов.

Машина японская – за кузовом нужен глаз да глаз. Во-первых, ржавеет, во-вторых, с кузовными запчастями проблема. В прошлом году супругу не пропустил Renault Sandero. Был поврежден передний бампер по левой стороне и капот. Столкнулся с тем, что в запчастях продают металлолом по неадекватным ценам. Есть, правда, тайваньская кузовщина, но ставить ее как-то не хочется. Поэтому бампер решил клеить, капот – рихтовать, потому что он по крайней мере был не ржавый. Специально смотрел, что есть по кузову в Германии, – такая же ситуация, как и у нас.

Кузов два раза обрабатывали, но в традиционных для CR-V местах, а это рамки передних дверей и дверь багажника, присутствуют «жучки». Заднюю дверь красили, однако «жучки» все равно лезут, хотя изнутри антикором дверь пролита хорошо. Днище в прошлом году пескоструилось, после пескоструя дырки не появились, поэтому ничего подваривать не пришлось. Нанесли два грунта – эпоксидный и кислотный, после чего залили днище антикором.

До прошлого года стояло «родное» лобовое стекло, но мне уже хотелось, чтобы в него наконец-то прилетел камень, потому что от пыли оно хорошо затерлось. Когда стекло менялось, сделали рамку стекла, покрасили и заклеили защитной пленкой.

Стекла фар и линзы от времени мутнеют. Фары не полировались ни разу, потому что меня свет устраивает, несмотря на изменения в худшую сторону, которые произошли за 10 лет. Правда, лампы в ближний свет сейчас ставлю Philips+30. Лампы дальнего света до сих пор «родные».

Проходимость «паркетника» благодаря увеличенному дорожному просвету и полному приводу, конечно, лучше, чем у обычных легковых автомобилей, что помогает, если живешь в деревне. Лично я не застревал, но супруга дважды отличилась, когда куда-то пыталась доехать по навигатору. Вызывала меня по телефону, я приезжал на своем Land Cruiser и вытаскивал CR-V.

В самой деревне, где у нас дом, всё не так уж и плохо, особенно если учесть, что зимой улицу от снега я чищу сам. Сделал отвал, подрамник, ставлю их на Land Cruiser. Проедусь туда-назад – соседи довольны, потому что коммунальщиков ждать можно очень долго. Всем, кто живет в деревне, пожелаю такого же соседа.

А вот посадка за рулем практически как в легковом автомобиле, разве что сидишь высоко и более вертикально, как в бусе. Но высоко ведь понятие относительное. Это в Land Cruiser 80 действительно сидишь высоко, хотя, если сравнивать с Honda Civic, в CR-V посадка гораздо выше. Как бы там ни было, мне сидеть за рулем удобно, что проверено дальними поездками: помимо Германии и Болгарии, машина дважды побывала в Греции и других удаленных местах.

Салон у CR-V один из самых просторных в классе, если говорить об одноклассниках тех же лет выпуска. У меня рост 180 – сам за собой сажусь с комфортом. Для двоих взрослых, что опять-таки проверено в дальних поездках, места вдоволь.

Багажник к числу главных достоинств CR-V не относится, иначе не приходилось бы в дальние поездки полным экипажем брать с собой бокс на крышу. А самая бестолковая вещь в нем – полка, которая делит объем на две части. Поставил, чтобы ее показать, но обычно она остается в гараже.

Для грузоперевозок этот автомобиль подготовлен так себе, потому что заднее сиденье складывается не в пол, а книжкой – спинка кладется на сидушку, после чего они вместе откидываются вперед к спинкам передних сидений, поэтому длина багажного отделения меньше, чем могла быть при укладке заднего сиденья в пол. Зато его спинка делится на три части, а поскольку я увлекаюсь горными лыжами, это как раз то, что надо конкретно мне.

В любом случае за 10 лет эксплуатации я нисколько не разочаровался в этом автомобиле. Единственный его недостаток – ржавеет, но посмотрите, как растерял стойкость к коррозии, например, Volkswagen. В целом машина понравилась: она достаточно просторная и удобная для пользования. И ее действительно можно смело брать на 10 лет и больше – благодаря надежности она не будет выносить мозг многочисленными поломками.

Другое дело, что хочется что-то более новое и современное. Месяц назад пригнал из Германии гибридный CR-V пятого поколения 2019 года выпуска. А поскольку мой CR-V нравится не только мне, то на эту машину быстро нашелся покупатель, не потребовалось даже размещать объявление. Как только знакомые узнали, что я собираюсь продавать, на следующий день появился человек, который захотел купить.

Конечно, сравнивать пятое поколение с третьим непросто, но если говорить о расходе топлива, который является важным показателем, поскольку ездим много, то в Германии на автобане при скорости 150-160 гибрид расходовал 6,2 литра на 100 километров. Сейчас ездим в спокойном режиме – показания компьютера не обнуляли, расход уже упал до 5,6 литра на «сотню». А дизельный CR-V, напомню, берет 7-8 литров. Расход в гибриде порадовал, ведь бензиновый CR-V расходовал бы не меньше «десятки».

К слову, в «пятом» CR-V заднее сиденье складывается в пол, а не как здесь, что неплохо для грузоперевозчиков, но центрального люка для перевозки лыж, как хотелось бы мне, нет. Впрочем, это единственное, что в нем не понравилось, а в остальном это прекрасная машина.

Не могу сказать, что я сильно страдал от недостатка опций в дополнительном оборудовании, но по комплектации «пятый» CR-V намного впереди, хотя надо сказать, что товарищ ездил на рестайлинговом «третьем» CR-V – в нем уже был адаптивный круиз-контроль с радаром и система активного торможения.

Зато у товарища не было функции удержания в полосе. Прикольная оказалась штука. Если не включаешь указатель поворота, эта функция чуть ли не силой возвращает машину обратно в полосу. Ну, думаю, может ехать сама, и убрал руки с рулевого колеса. Примерно через 15 секунд из динамиков слышу на чисто русском языке: «Быстро положите руки на руль». Положил, но теперь думаю, что бы она сделала, если бы я не послушался. Впрочем, с гибридным CR-V еще только знакомлюсь – проехал он пока лишь 3 тысячи километров. Первые впечатления исключительно положительные. Думаю, через годик можно будет рассказать и о нем.

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