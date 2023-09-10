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Гуменюк: У Крымского моста осталось очень мало времени

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  • 10.09.2023, 17:36
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Гуменюк: У Крымского моста осталось очень мало времени

Мост уже получил существенные повреждения.

Крымский мост получил существенные повреждения, и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше. Да и вообще у него осталось не так много времени.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним — конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны», - заявила пресс-секретарь ОК «Юг».

Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции.

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