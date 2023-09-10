Какие цены сейчас на Комаровском рынке 2 10.09.2023, 17:54

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Огурцы — до 10 рублей за килограмм, зато арбузы — всего по два.

Арбуз и дыня — всего по 2 рубля за килограмм, а вот ценник на лимоны неприятно удивляет. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, что почем на Комаровке в эти сентябрьские выходные.

Самой бюджетной позицией по-прежнему остаются овощи. Морковь можно приобрести всего за 1,3 рубля, килограмм картофеля обойдется в 1 рубль. Капуста и лук стоят в среднем по 2 рубля за килограмм. Пекинская капуста чуть дороже — 3,5 рубля, цветная капуста — 3. Недешевым удовольствием стал салат айсберг. Ценник на него составляет около 10 рублей.

Помидоры, что удивляет, можно найти даже по рублю за килограмм продукции, но средняя стоимость на них варьируется от 2,5 до 5 рублей. Ценник на огурцы примерно такой же, хотя кое-где выставлены позиции и по 10 рублей. Не совсем понятно, чем обусловлен такой финансовый скачок, ведь продукция подороже визуально ничем не отличается от более бюджетной. Стало быть, дело во вкусе.

Сладкий перец стоит около 2−3 рублей за килограмм. Продается и чили — отпускают за 0,5−1,5 рубля за штуку. Баклажаны можно приобрести в среднем за 2−2,5 рубля. Стоимость чеснока примерно такая же. Кроме этого, прилавки изобилуют кукурузой. Вполне себе бюджетная продукция — килограмм обойдется где-то в 2 рубля.

Что касается фруктов, действительно поражает ценник на лимоны — в среднем 9−10 рублей. Нектарины продают за 8−9 рублей, бананы — за 3−3,5 рубля. Килограмм яблок обойдется приблизительно в 3 рубля, стоимость груш варьируется от 2,5 до 6,5 рубля, винограда — от 6 до 8 рублей. Кило персиков можно взять за 5−6,5 рубля, ценник на киви — в среднем 8 рублей. Манго можно найти по 3 рубля за штуку.

Теперь к не менее сладкому — ягоды. Кило малины стоит 7 рублей, черешни — 8, сливы — 5. А вот ценник на голубику приближается к 20 рублям за килограмм. Клубника чуть бюджетнее — от 14 до 19 рублей.

Целый ряд занимают продавцы арбузов и дынь. Килограмм обойдется в 2−3,5 рубля. Правда, некоторые арбузы выглядят настолько большими, что невольно ловишь себя на мысли, мол, дотащить такую ягоду до дома будет задачей не из легких.

Что по грибам? Если постараться, все еще можно найти лисички по 13 рублей за кило и подосиновики по 15. Правда, невзирая на огромную площадь рынка, реализуют их лишь на нескольких точках.

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