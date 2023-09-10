Водитель Audi сбила светофор в Минске 1 10.09.2023, 18:20

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Фотофакт.

В Минске водитель «Ауди» не справилась с управлением и протаранила светофор, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткое ДТП произошло 10 сентября в Минске на оживленном перекрестке, пересечении улиц Некрасова и Богдановича. По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением, поворачивая налево.

- Авто выехало за пределы проезжей части и совершило наезд на светофорный объект, - прокомментировали в УГАИ.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только у авто механические повреждения.

Проводится разбирательство.

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