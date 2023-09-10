Водитель Audi сбила светофор в Минске

Водитель Audi сбила светофор в Минске1
- 10.09.2023, 18:20
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Фотофакт.
В Минске водитель «Ауди» не справилась с управлением и протаранила светофор, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткое ДТП произошло 10 сентября в Минске на оживленном перекрестке, пересечении улиц Некрасова и Богдановича. По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением, поворачивая налево.
- Авто выехало за пределы проезжей части и совершило наезд на светофорный объект, - прокомментировали в УГАИ.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только у авто механические повреждения.
Проводится разбирательство.