Буш-младший рассказал, как Путин обидел его собаку 5 10.09.2023, 18:28

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Экс-президент США считает, что эта история также очень показательна для понимания характера правителя РФ.

Экс-президент США Джордж Буш – младший 10 сентября на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) рассказал историю о президенте страны-агрессора России Владимире Путине. Его выступление транслировал Фонд Виктора Пинчука на YouTube.

«Он увидел моего терьера и сказал: «Разве это собака?» Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что тот легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин только спросил: «Почему?» – рассказал Буш-младший.

Экс-президент США считает, что эта история также очень показательна для понимания характера Путина.

«Он всегда хочет демонстрировать свою силу. В то же время он считал Россию ослабленным государством и потому был обижен на весь мир», – отметил он.

Буш-младший прокомментировал свое заявление во время президентства в 2001 году. Тогда после встречи с Путиным в Словении он заявил, что посмотрел российскому президенту в глаза и смог «понять его душу».

«Это было в начале. Если бы я посмотрел в его глаза на исходе президентства, я увидел бы другое. Он был инфицирован властью и тягой к деньгам», – сказал политик.

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