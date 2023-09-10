WSJ: Запад хочет вытащить Навального в рамках обмена заключенными с Россией 2 10.09.2023, 18:36

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Алексей Навальный

Также РФ рассматривает обмен киллера Красикова на американского журналиста Гершковича.

Российское руководство хочет вернуть в страну связанного с ФСБ киллера Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В том числе рассматривается возможность его обмена на арестованных в России американцев: бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal.

Один из высокопоставленных западных чиновников, участвующих в дипломатической работе с Россией по вопросу о заложниках, заявил, что президент Владимир Путин «заинтересован в обмене только Красикова». Однако любые переговоры насчет киллера «будут деликатными и непредсказуемыми, учитывая серьезность его преступления», отметил другой собеседник издания.

При этом Германия не сообщала о готовности рассмотреть возможность обмена Красикова. Более того, в 2022 году Россия уже пыталась включить его в такую сделку, и официальные лица США делали запрос в Берлин, однако правительство ФРГ отказалось освобождать киллера.

В 2019 году Красиков убил в Берлине участника Второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили, выстрелив в него три раза из пистолета. В приговоре немецкого суда говорилось, что заказчики хотели отомстить полевому командиру за участие в прошлых конфликтах с Россией.

Уже после убийства Путин заявил, что Хангошвили был одним организаторов взрывов в московском метро, однако доказательств не представил. Помимо этого, президент поручил секретарю Совбеза Николаю Патрушеву проработать вопрос об обмене заключенными для освобождения Красикова незадолго до вынесения приговора в 2021 году, сообщил источник WSJ.

Западные чиновники считают возможной многостороннюю сделку об обмене сразу нескольких российских заключенных на арестованных в РФ иностранцев, а также на осужденных оппозиционеров, в том числе Алексея Навального.

В июле президент США Джо Байден заявил, что серьезно настроен на обмен журналиста WSJ Эвана Гершковича, но не сообщил подробностей. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что вопрос могут рассмотреть только после вынесения приговора. ФСБ обвиняет Гершковича в «шпионаже», который выражался в сборе информации об одном из оборонных предприятий в Свердловской области.

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