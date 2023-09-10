Германия сенсационно выиграла чемпионат мира по баскетболу 10.09.2023, 18:40

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Фото: Getty Images

Впервые в истории.

Баскетболисты сборной Германии победили сербов в финале чемпионата мира, впервые завоевав трофей.

Финальный матч прошел в филиппинском Пасае и завершился со счетом 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).

Самым результативным игроком стал немецкий баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шредер (23 очка), у сербов 21 очко набросал Алекса Аврамович.

Бронзовые медали взяли канадцы, победившие американцев.

Чемпионат мира проводится с 1950 года.

Немцы ранее брали только бронзу на турнире 2002 года.

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