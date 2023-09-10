Управделами Лукашенко придумало, как дополнительно «стрясти» денег с населения 1 10.09.2023, 18:30

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Появилась новая лотерея.

В Беларуси появилась новая лотерея. Это следует из опубликованного постановления управделами Лукашенко на Национальном правовом интернет-портале. Напомним, лотерейный бизнес в Беларуси монополизирован государством. То есть учредителями лотерей выступают только госструктуры. Это Минспорта, Минтруда, Управделами президента, МЧС, а также городские или областные исполкомы.

Учредители лотерей работают через двух организаторов лотерей. Это «Белорусские лотереи» и «Национальные спортивные лотереи». Первой из них принадлежит не меньше 22 лотерей, второй — не меньше 9 (по данным на ноябрь 2022 года). Причем на протяжении многих лет, если судить по архиву Минфина, их менялось незначительно — одни закрывались, а на их место приходили другие.

При этом учредителем компании «Национальные спортивные лотереи» является Минспорта и туризма. А вот «Белорусские лотереи» — крупнейшая организация в этой отрасли — изначально была основана Комитетом по ценным бумагам при Совмине (позже был переименован в департамент). А в 2006 году специальным указом Александра Лукашенко организация перешла под крыло Управделами президента. Сделано это было для «создания дополнительного источника финансирования для развития туристской инфраструктуры государственных природоохранных учреждений, подчиненных Управлению делами президента».

Сколько зарабатывают на лотереях и как именно тратят эти деньги, госструктуры публично не отчитываются.

Чаще всего выигрышный фонд не превышает 50% от средств, вырученных за продажу билетов тиража лотереи. То есть на выигрыши идет до половины заработанной от продажи суммы. Но бывают исключения, например, в электронных лотереях он может достигать 95%.

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