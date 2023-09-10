ВСУ использовали танк-камикадзе в Запорожской области 2 10.09.2023, 19:15

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Самую опасную роль в операции исполнил механик-водитель.

128 отдельная горно-штурмовая бригада использовала против оккупантов трофейный танк-камикадзе в Запорожской области – он взорвался на мине вблизи позиций россиян, сообщил пресс-офицер 128 бригады Ярослав Галас.

«128 ОГШБр применила в Запорожской области против россиян новую тактику — трофейный танк-камикадзе. Перед вражескими укреплениями танк взорвался на мини, но взрыв от детонации заложенного боекомплекта был таким, что больше с тех позиций нашу пехоту никто не тревожил», - сообщил Галас.

Он добавил, что самую опасную роль в операции исполнил механик-водитель. Он должен был довезти обложенный взрывчаткой танк до вражеских позиций на расстояние выстрела.

Выполнить эту задачу взялся Василий Дудинец из Мукачево - «простой мужчина, работник, много лет работавший в Чехии». Он сам пошел в военкомат в начале марта 2022 - на второй день после крестин дочери.

«Конечно, я понимал, что могу не вернуться. Но если бы в танк попали и сдетонировала взрывчатка, то это была бы мгновенная смерть. То есть все понятно – ты или жив, или мертв. Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду. Для меня лучше вернуться невредимым или скорая смерть. Вот почему я сразу согласился, когда командиры рассказали о боевой задаче», - отметил Дудинец.

Воин подчеркнул, что именно для того, чтобы сражаться с врагом, он и ушел в войско. И подчеркнул, что надо «быстрее заканчивать войну, возвращаться домой и воспитывать своих детей».

Галас отметил, что после успешно выполненной задачи за Дудинцем «крепко закрепился» позывной Камикадзе.

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