Белорус сдавал в аренду недвижимость, но налоговой его способ не понравился

Белорус сдавал в аренду недвижимость, но налоговой его способ не понравился4
- 10.09.2023, 19:17
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Теперь он должен 1 500 000 рублей.
В Гродно мужчина сдавал в аренду недвижимость — казалось бы, ничего необычного. Вот только местной налоговой его способ не очень понравился, и она насчитала ему еще 1 500 000 рублей, которые нужно доплатить в бюджет.
В отношении белоруса инспекция МНС по Ленинскому району Гродно провела камеральную проверку:
«Установлено, что индивидуальным предпринимателем в целях получения необоснованных преимуществ в налогообложении полученная от сдачи в аренду имущества выручка распределялась между ним и двумя организациями, единственным учредителем которых он являлся».
Такая схема (когда видимость действий нескольких плательщиков прикрывала фактическую деятельность предпринимателя) позволила применять упрощенную систему налогообложения и не уплачивать подоходный налог с физических лиц и НДС. Эти сборы необходимо было вносить бюджет, если мужчина самостоятельно сдавал недвижимость в аренду.