WSJ: Украинские F-16 могут взлететь раньше, чем предполагалось 6 10.09.2023, 19:25

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В Киеве допускают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как пишет издание, украинские и западные официальные лица с учетом сроков начала обучения пилотов в США ожидают, что несколько украинских истребителей могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале 2024 года.

По оценкам источников WSJ в Украине, США могут подготовить владеющих английским языком пилотов всего за пять месяцев. Направленная на обучение группа, как удалось узнать, насчитывает менее 10 пилотов, которые в достаточной степени владеют английским.

Такие пилоты отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162-е авиакрыло, сообщил представитель Министерства обороны США.

Одновременно десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лэкленд в Сан-Антонио.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что чиновники «чрезмерно обеспокоены» уровнем владения английским языком. «Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира», — сказал он.

При этом языковая подготовка пилотов считается лишь одним из препятствий, которые мешают началу боевого использования F-16 в Украине.

В частности, пишет издание, F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле на каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

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