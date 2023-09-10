В Беларуси — очередной рекорд по вакансиям 3 10.09.2023, 20:04

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Эксперты бьют тревогу из-за нехватки рабочих рук.

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий. На 10 сентября в целом по стране требуется почти 133,2 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий, передает «Зеркало».

Для сравнения: на 17 июля в целом по стране требовалось почти 130 тысяч сотрудников. Это был антирекорд как минимум с начала 2010 года.

Сейчас больше всего работников нужно в Минске — почти 34,4 тыс. Для сравнения: в Брестской области — 16,2 тыс., в Витебской — почти 15,1 тыс., в Минской — 19,7 тыс.

Больше половины вакансий в целом по стране — 72,5 тыс. — на зарплату до 850 рублей. При этом наниматели, как правило, указывают в объявлении сумму до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше. Зарплату от 1500 рублей обещают по 29,9 тыс. вакансий.

Ранее эксперты проекта «Нашы грошы» обращали внимание на проблему нехватки рабочих рук в нашей стране.

«Беларусь по-прежнему обладает высоким человеческим капиталом. Про это говорят не только международные рейтинги, но и конкурентоспособность белорусских специалистов, — отмечают аналитики. — Наши ученые, бизнесмены, деятели культуры, искусства и айтишники только тому подтверждение. Сейчас этот капитал активно покидает страну или зачастую не может найти себе свободного применения на родине. В результате большой потенциал оказывается малопродуктивным в Беларуси и поэтому все чаще становится драйвером роста для зарубежных стран».

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