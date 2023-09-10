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Южная Корея выделит Украине $2,3 млрд

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  • 10.09.2023, 20:41
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Южная Корея выделит Украине $2,3 млрд

На послевоенное восстановление.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил во время саммита G20 о намерении его страны выделить Украине дополнительные 2,3 млрд долларов, передает Yonhap. В следующем году планируется выделить 300 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, а остальное Украина будет получать с 2025 года как кредиты под низкие проценты.

Кредиты Украине будут предоставлены через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF). Этот проект Южная Корея запустила в 1987 году для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», – сказал Юн Сук Йоль.

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