Южная Корея выделит Украине $2,3 млрд 4 10.09.2023, 20:41

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На послевоенное восстановление.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил во время саммита G20 о намерении его страны выделить Украине дополнительные 2,3 млрд долларов, передает Yonhap. В следующем году планируется выделить 300 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, а остальное Украина будет получать с 2025 года как кредиты под низкие проценты.

Кредиты Украине будут предоставлены через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF). Этот проект Южная Корея запустила в 1987 году для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», – сказал Юн Сук Йоль.

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