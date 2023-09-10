Украина вместе со Швецией хотят изготовить не менее 1000 БМП CV-90 3 10.09.2023, 21:12

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В ВСУ первые CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи.

Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90. В Минобороны заявили, что планируют изготовить тысячу этих боевых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр.

«Уже вскоре таких машин (БМП CV-90 - ред.) ВСУ получат куда больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель - 1000 шведских БМП для украинской армии!», - подчеркнула Маляр.

По словам Маляр, боевую машину пехоты CV-90 называют лучшей БМП в мире. Она спроектирована и произведена в Швеции. Вобрала в себя все, что должна иметь современная боевая машина, а ее главное преимущество — забота об экипаже (три человека) и десант (до восьми человек), ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП.

Безопасность людей внутри CV-90 обеспечивает крепкая усиленная многослойная броня из стальных катаных листов. Сверху - дополнительные композитные материалы, а в качестве третьего слоя можно установить навесные бронемодули. Такое сочетание защищает экипаж и десант не только от пуль и осколков, но и от подрыва на минах, артиллерийского огня и даже от атак дронов.

В ВСУ первые CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи на фронте.

"Впервые были замечены на Лиманском направлении, где враг вот уже несколько месяцев пытается прорвать нашу оборону", – объяснила советник министра.

В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танковых обстрелов и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе "Ланцет". И ни экипаж, ни десант внутри не пострадали — они пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи.

Однако если бы вместо CV-90 была советская БМП-1 или БМП-2 не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах фактически отсутствует.

Шведская машина имеет эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую 40-мм пушка, которая может вести огонь на расстоянии до 3 километров, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.

CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно сбавляют уровень шума во время движения.

Украинские защитники говорят, что в 200 метрах шведскую БМП даже не слышно.

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