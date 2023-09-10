Налоговики предъявили претензию фермеру, что он тратил деньги, как хотел 5 10.09.2023, 21:20

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Предложили поделиться с казной и выставили счет в 50 тысяч рублей.

Налоговики проверили, как работает одно из фермерских хозяйств в Шкловском районе, и пришли к выводу, что его глава «использовал на свое усмотрение деньги, снятые с расчетного счета организации». В итоге к доплате выставили налог почти на 50 тыс. рублей.

Налоговики устроили камеральную проверку (удаленно на основании информации, которая была в их распоряжении) фермерского хозяйства в Шкловском районе, которое выращивает зерно и бобовые культуры. Проверяющие пришли к выводу, что глава фермерского хозяйства из Шклова в личных целях использовал деньги организации, и установили неполное исчисление налогов с 2018-го по первый квартал нынешнего года.

«В личных целях глава фермерского хозяйства приобретал различные товарно-материальные ценности, а также использовал на свое усмотрение денежные средства, снятые с расчетного счета организации», — сообщает инспекция МНС по Могилевской области. Налоговики насчитали сумму в 329 тыс. рублей, с которой не уплатили подоходный налог.

Фермерскому хозяйству выставили к доплате налог в 49,3 тыс. рублей. Ее уже уплатили.

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