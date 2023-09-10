В Британии задержали двух китайских шпионов

В Британии задержали двух китайских шпионов1
- 10.09.2023, 21:23
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В домах обоих были проведены обыски.
Лондонская полиция заявила о задержании в марте двух мужчин в соответствии с законом «О государственной тайне».
Об этом сообщает BBC.
«30-летнего мужчину задержали в Оксфордшире, а 20-летний мужчина задержан в Эдинбурге... В домах обоих были проведены обыски, а также по третьему адресу в восточном районе Лондона», - заявили в полиции.
Отмечается, что задержание состоялось в марте. Впоследствии обоих мужчин отпустили под залог до начала октября.
По данным издания, младший из задержанных работал в парламенте, его обвиняют в шпионаже в пользу Китая.
Известно о его связях с несколькими членами парламента от правящей Консервативной партии, включая министра по вопросам безопасности Великобритании Тома Тугендхата и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисию Кернс.