Почем сейчас автомобили, о которых белорусы мечтали в 90-е 10.09.2023, 21:41

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В Беларуси эти машины стоят дешевле, чем в Германии.

«Бочки», «сигары» … «Наша Нiва» посмотрела, по каким ценам сейчас можно приобрести автомобили, о которых люди мечтали в 90-е.

Audi

Ауди 100 в кузове С3 выпускали с 1982 по 1991 год. За свои формы и длину в народе ее прозвали «сигарой». Эти машины понравились белорусам, можно сказать, сразу после того, как появилась возможность привозить машины из Европы.

В 1988 году модель пережила рестайлинг. Вместо старомодных дверных ручек появились более современные так называемые «утопленные» ручки. Сильные изменения пережил салон автомобиля. Сейчас, как и раньше, наибольшим спросом пользуются именно рестайлинговые автомобили.

Цены на такие Ауди начинаются с 1000 долларов. Столько просят за автомобили в не лучшем состоянии. А вот за самые дорогие варианты просят уже от 2500 до 3000 долларов.

«Сигара» пользовалась популярностью не только в Беларуси, но и по всему миру. За 19 лет производства было выпущено более миллиона таких машин.

«Бочка»

Еще один бестселлер от Audi — Audi 80 B3, которую в народе прозвали «бочкой».

Audi 80 третьего поколения выпускали с 1986 по 1991 год.

На сегодня, в зависимости от состояния, такие авто продают по ценам от 800—900 долларов.

А вот за автомобили в визуально достойном состоянии просят просят даже по 3 тысячи и больше.

«Бочка» полюбилась белорусам прежде всего за свою простоту в обслуживании, надежность и довольно стойкий к коррозии кузов. Некоторые продавцы отмечают, что несмотря на годы машину ни разу не варили.

BMW

Автомобили баварской марки на постсоветском пространстве в народе расшифровывали, как боевая машина вымогателя (БМВ), так как автомобили этой марки пользовались спросом в криминальной среде.

Одной из самых популярных была «пятерка» в кузове е34. Эта модель выпускалась с 1988 по 1996 год. Поэтому она оставалась популярной для приключений и в нулевые. За девять лет выпуска было выпущено 1 333 412 BMW в кузове е34.

До сегодняшних дней дожили немногие. Цены на автомобили, которые, согласно описанию, способны перемещаться из точки А в точку Б, начинаются с 1300 долларов.

Ухоженные экземпляры продают уже по ценам от 3 тысяч долларов. За самые дорогие варианты просят по 5 тысяч долларов и больше.

Такие машины ценятся не только в Беларуси. Эти BMW уже подпадают под срок янгтаймер. Поэтому цены на них в Европе нисколько не меньше наших. И дешеветь такие авто уж точно не будут.

Среди продаваемых в Беларуси есть интересные варианты, как белая Е34 1992 года выпуска. Просят за машину $8000.

Под капотом у нее 2-литровый бензиновый двигатель. Если верить описанию, у этого автомобиля родные пороги и дно.

Также неплохо выглядит зеленая «пятерка» в кузове универсал за 4950, которую продают в Гродно.

Еще один бестселлер от BMW — это «тройка» в кузове Е36. модель выпускалась с 1990 по 2000 год. Цены на такие авто очень разные. За самые запущенные варианты просят от 1000 долларов. А вот за «живые» е36 просят уже от 3 тысяч долларов и более. Самыми ценными являются автомобили в кузове купе с двигателем от 2 литров.

Один из достойных внимания вариантов продается в Минске. За машину 1996 года выпуска просят $4350. Автомобиль выглядит бодро, хотя даже по фото видно, как некоторые элементы кузова отличаются оттенком от других.

Однако общий вид и состояние салона свидетельствуют о том, что машина довольно хорошо сохранилась. К тому же у нее довольно богатая комплектация. Под капотом 6-целиндровый двигатель объемом 2 литра, автоматическая коробка передач, двухзонный климат-контроль.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz в 124-м кузове выпускался с 1984 по 1996 год. Модель была настолько популярна, что уже в середине лета 1992 года был выпущен двухмиллионный экземпляр.

За все время производства автомобиль пережил два рестайлинга, в 1989-м и 1993-м. После второго рестайлинга 124-й стал называться «Е-классом».

Рестайлинговые «Мерсы» продаются по ценам от 1500 долларов. Но большая часть машин в продаже стоит 3000 долларов и более.

За самые дорогие просят более 5 тысяч. Наиболее ценными являются автомобили в кузове купе. Их в продаже всего 8 штук на всю Беларусь. А рестайлинговых — всего три.

Один из интересных вариантов продается за $5600. Столько просят за машину 1994 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,2 литра.

Заметно, что цены на Mercedes-Benz w124 с двумя дверями в Германии еще больше, чем в Беларуси. Там самый дешевый рестайлинговый w124 в кузове купе продается за 4500 евро, а уже следующий по цене автомобиль оценен в 5,5 тысячи евро.

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