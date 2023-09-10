Украинский FPV-дрон уничтожил российскую разведстанцию Кредо-М1 в Донецкой области

Украинский FPV-дрон уничтожил российскую разведстанцию Кредо-М1 в Донецкой области1
- 10.09.2023, 22:16
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Видеофакт.
В Донецкой области бойцы ударной роты БПЛА «Рарог» 24-й ОМБр имени короля Даниила обнаружили и уничтожили российскую станцию разведки Кредо-М1. Видео удара опубликовал Стратком ВСУ.
Как сообщает Армия дронов, задачу выполнили FPV-дрон украинского производства и пилоты ударной роты БПЛА «Рарог». Бойцы обнаружили и ликвидировали разведывательную станцию
Кредо-М1, с помощью которой оккупанты корректировали артиллерийские удары и определяли координаты украинских объектов на земле, на воде и в воздухе.