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Украинский FPV-дрон уничтожил российскую разведстанцию Кредо-М1 в Донецкой области

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  • 10.09.2023, 22:16
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Украинский FPV-дрон уничтожил российскую разведстанцию Кредо-М1 в Донецкой области

Видеофакт.

В Донецкой области бойцы ударной роты БПЛА «Рарог» 24-й ОМБр имени короля Даниила обнаружили и уничтожили российскую станцию разведки Кредо-М1. Видео удара опубликовал Стратком ВСУ.

Как сообщает Армия дронов, задачу выполнили FPV-дрон украинского производства и пилоты ударной роты БПЛА «Рарог». Бойцы обнаружили и ликвидировали разведывательную станцию

Кредо-М1, с помощью которой оккупанты корректировали артиллерийские удары и определяли координаты украинских объектов на земле, на воде и в воздухе.

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