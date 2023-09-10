В деревне в 40 минутах от Минска продается дом с коммуникациями 10.09.2023, 22:27

2,190

Стоит меньше однушки.

В Воложинском районе продается новый дом из бруса с террасой. Внутри комнаты отделаны и обставлены мебелью и техникой. На большом участке также есть постройка под баню и беседка для отдыха, пишет realt.by. Как выглядит объект и сколько стоит?

Дом, что выставлен на продажу, находится в деревне Зафильцы в Воложинском районе. Его построили в 2020 году из сруба. Фасады утеплили и обшили. На крыше лежит металлочерепица, сделана угловая крытая терраса. Площадь дома — 40,4 м².

В доме есть совмещенная кухня-гостиная и две жилые комнаты. Помещения уже готовы для жизни и отдыха: внутри все отделано деревом, стоит мебель и техника. Например, в кухне есть новая индукционная варочная панель, холодильник, микроволновка и чайник. Фасады кухни сделаны из массива сосны.

В зоне гостиной установлен камин.

В доме сделан совмещенный санузел с душем и теплым полом. Стены облицованы плиткой. Тут имеются стиральная машина и новый бойлер.

В дом введены центральный водопровод и местная канализация. Кроме камина тут установлено электрическое отопление.

Участок занимает 25 соток. Он находится в частной собственности. По периметру уже смонтированы столбы для забора. Пролеты заполнены частично, но владелец оставляет материал.

На территории имеется беседка и постройка под баню. Туда провели и развели электричество и сантехнику. Также есть погреб высотой в два метра.

Стоит дом 39 900 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».