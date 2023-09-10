Зеленский: Трамп никогда не поддержит Путина 4 10.09.2023, 22:38

2,846

Владимир Зеленский

Выборы президента США пройдут в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что Дональд Трамп поддержит российского диктатора Владимира Путина в случае победы в выборах главы Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Economist.

«Если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, то он ошибается. Трамп никогда не поддержит Владимира Путина. Сильные американцы так не поступают», - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что он рассчитывает, что Джо Байден в случае своего переизбрания будет придерживаться прежнего курса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».