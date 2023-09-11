В NASA зафиксировали, как черная дыра поглощает звезду 11.09.2023, 1:04

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С помощью обсерватории Neil Gehrels Swift ученые обнаружили черную дыру, неоднократно поглощавшую звезду, похожую на Солнце. Фиксация такого события стала возможна благодаря новому методу анализа данных рентгеновского телескопа спутника (XRT), сообщают в NASA.

Астрофизик из Университета Лестера в Великобритании и член команды Swift возглавлял исследование звезды и ее "голодной" черной дыры под общим названием Swift J023017.0+283603. Его подробно опубликовали 7 сентября в журнале Nature Astronomy.

Когда звезда близится слишком близко к черной дыре, гравитационные силы создают интенсивные приливы. Они разбивают ее на поток газа. Передний край вращается вокруг черной дыры, а задний – выходит за пределы системы.

Это астрономическое явление называется приливным разрушением. Ученые видят их как вспышки многоволнового света – они возникают, когда обломки сталкиваются с диском уже вращающегося вокруг черной дыры материала.

В последнее время исследователи изучают вариации этого явления. Их называют частичными или повторяющимися приливными разрушениями.

Название целиком отражает суть, ведь в этом случае орбитальная звезда проходит вблизи черной дыры, звезда выпирает наружу, выбрасывает материал, но все равно выживает.

Такой процесс продолжается до тех пор, пока она не потеряет слишком много газа и, наконец, распадется. Системы звезд и черных дыр с определенными характеристиками вместе создают широкий спектр поведения для классификации.

Собственно Swift J0230 впервые зафиксировали 22 июня 2022 года с помощью XRT. Она расположена на расстоянии более 500 млн световых лет. XRT Swift фиксировал по 9 вспышек каждые несколько недель с момента обнаружения.

Эван с командой предполагают, что они видят повторяющиеся приливные разрушения солнцевидной звезды, вращающейся вокруг черной дыры с массой в 200 тысяч раз больше массы Солнца. По оценкам ученых, звезда теряет около трех земных масс своего материала во время каждого прилива.

Открытие Swift J0230 стало возможным благодаря новому автоматизированному поиску наблюдений XRT, разработанному Эвансом, под названием Swift X-ray Transient Detector.

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