Зеленский: За прошедшую неделю есть продвижение Украины вперед 11.09.2023, 2:31

По его словам, каждую неделю инициатива неизменно в руках украинских военных.

Силы обороны Украины за неделю продвинулись вперед в войне против РФ. Об этом 10 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед. На таврическом направлениях есть движение, на бахмутском направлении есть движение. Купянское, лиманское направления, Авдеевка, Марьинка – мы там держим позиции. Я благодарю всех воинов, которые это обеспечивают», – сказал глава государства

По словам Зеленского, каждую неделю инициатива неизменно в руках украинских военных.

«Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Должны все об этом помнить», – подчеркнул президент.

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