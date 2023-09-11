Зеленский: За прошедшую неделю есть продвижение Украины вперед
- 11.09.2023, 2:31
По его словам, каждую неделю инициатива неизменно в руках украинских военных.
Силы обороны Украины за неделю продвинулись вперед в войне против РФ. Об этом 10 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед. На таврическом направлениях есть движение, на бахмутском направлении есть движение. Купянское, лиманское направления, Авдеевка, Марьинка – мы там держим позиции. Я благодарю всех воинов, которые это обеспечивают», – сказал глава государства
По словам Зеленского, каждую неделю инициатива неизменно в руках украинских военных.
«Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Должны все об этом помнить», – подчеркнул президент.