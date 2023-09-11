Героический белорусский доброволец Денис Урбанович ранен в пятый раз

Героический белорусский доброволец Денис Урбанович ранен в пятый раз7
- 11.09.2023, 7:37
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Каждый раз боец возвращался на фронт.
Героический белорусский доброволец, боец батальона «Волат» полка Кастуся Калиновского Денис Урбанович ранен в пятый раз.
«На данный момент в больнице, его состояние здоровья более-менее хорошее. Контузия, порвана правая ушная перепонка, осколочное ранение в правую руку», — пишет Telegram-канал «Молодой Фронт».
Это уже пятое ранение белорусского добровольца. Каждый раз боец возвращался на фронт.