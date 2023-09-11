Россияне накрыли огнем артиллерии оккупантов, бегущих из-под Опытного

Россияне накрыли огнем артиллерии оккупантов, бегущих из-под Опытного2
- 11.09.2023, 7:40
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Десятки погибших и раненых.
Если верить заявлениям российских пропагандистов, на данный момент ВСУ уже в 3,5 километра от Донецкого аэропорта. Эта новость настолько напугала оккупантов и их командиров, что те в спешке накрыли артиллерией свои же войска, бегущие в панике ближе к захваченным территориям, пишет «Диалог».
Источник одного из z-пабликов утверждает, что часть боевиков в районе Опытного в панике бежала с позицией и произошла «трагедия»: они погибли под огнем собственной артиллерии.
«В результате 27 погибших, 34 раненых. Примерно у половины раненых оторваны руки или ноги. Потеряно несколько единиц техники. Ужас просто», — комментирует захватчик.