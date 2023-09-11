В Кремле отказываются верить в «этот ужас» 2 Александр Невзоров

11.09.2023, 7:48

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Русские военкоры грустно делятся известиями.

На фронте неплохо. Не «безоблачно и победоносно», но с реальным прожимом. Все очень кроваво и медленно, но «бурение сквозь русское мясо» оказалось весьма эффективной тактикой.

На данный момент ВСУ — уже в 3,5 километрах от Донецкого аэропорта. Эта новость перепачкала в России пару сотен штанов с лампасами. В Кремле отказываются верить в «этот ужас». Тем не менее уже есть и спутниковые подтверждения того, что передовые части Украины вошли в Опытное и там «закрепляются».

Все это происходит несмотря на то, что Россия стянула на фронт около полумиллиона своих орков.

Роботино тоже оказалось весьма полезным местечком. Освободив его, ВСУшники получили возможность зачищать пространство вокруг. Зачистили. Глубину зачищенного определить сложно, так как кое-где еще есть норы с «забытыми» своим командованием орками. Те готовы сдаваться, но пока стесняются и для вида постреливают и хамят.

Клещиевка тоже освобождена. Русские военкоры грустно делятся известиями о том, что в районе Марьинки «нас отбросили на позиции 2022 года». Конечно, трупирование успешно идет и на местах т.н. «голосовани»". Генеральская глупость сконцентрировала в них целые, ничем не прикрытые батальоны. Рядом с Мелитополем, в Пологах - рванули штаб «ЕдРа» со всеми избирателями и урнами.

Александр Невзоров, telegram

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