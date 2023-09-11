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Прогноз по валютам: новый рекорд курса доллара продержится недолго

  • 11.09.2023, 7:51
  • 7,870
Прогноз по валютам: новый рекорд курса доллара продержится недолго

Американская валюта будет расти дальше.

Финансовые аналитики портала myfin.by поделились прогнозом курса валют на эту неделю.

Курс доллара США просто обречен на дальнейшее повышение на белорусском валютном рынке и вопрос только в том, насколько доллар будет выше уровня в USD/BYN 3,3000. Курс евро в таких условиях (доллар растет – евро на месте) скорее всего останется около EUR/BYN 3,5000. Российский рубль продолжит движение вниз.

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