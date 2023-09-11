Прогноз по валютам: новый рекорд курса доллара продержится недолго
- 11.09.2023, 7:51
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Американская валюта будет расти дальше.
Финансовые аналитики портала myfin.by поделились прогнозом курса валют на эту неделю.
Курс доллара США просто обречен на дальнейшее повышение на белорусском валютном рынке и вопрос только в том, насколько доллар будет выше уровня в USD/BYN 3,3000. Курс евро в таких условиях (доллар растет – евро на месте) скорее всего останется около EUR/BYN 3,5000. Российский рубль продолжит движение вниз.