Белорусский водитель отсудил у дорожников деньги за поврежденные в яме шины 3 11.09.2023, 7:56

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Шины ремонту не подлежали.

Автомобиль на трассе попал в яму, из-за чего шины пришли в негодность. Владелец авто предъявила иск к дорожникам, которые не согласились с обвинениями. Объяснение их было таким: у авто нет техосмотра, непонятно, в каком состоянии были шины до ДТП. Но суд отклонил этот довод, деньги отсудить все равно получилось.

Подробности истории сообщил Гомельский областной суд, на это обратил внимание abw.by.

В суде женщина рассказала, что 7 января 2023 года супруг на принадлежащем их семье автомобиле двигался по автодороге от деревни Солтаново Речицкого района до Светлогорского шоссе. Дорога была в аварийном состоянии, автомобиль правыми передним и задним колесами угодил в яму. Это повлекло разгерметизацию шин, их разрыв в месте прилегания резины к диску.

Она отметила, что участок дороги, где произошло ДТП, имеет множественные ямы, находится в аварийном состоянии.

Согласно заключению ЧУП «Машинный двор» обе шины имели сквозной разрыв нейлоновых нитей корда вследствие удара о неровность проезжей части. Шины ремонту не подлежали. В связи с этим 12 января женщина купила две шины общей стоимостью 392 рубля 18 копеек. Стоимость новых шин она и просила возместить в суде.

Ответчиком в деле выступал «Гомельоблдорстрой», соответчиком — «Белгосстрах».

Представитель «Гомельоблдорстрой» иск не признал. Он указывал на то, что до момента ДТП автомобиль не прошел техосмотр и не имел допуска к участию в дорожном движении. В связи с этим не была установлена его техисправность, что не позволяет сделать вывод о причинах произошедшей аварии.

Однако в суде отметили, что этот довод не имеет правового значения для разрешения спора, поскольку между непрохождением техосмотра и произошедшим ДТП нет причинно-следственной связи.

Представитель «Белгосстрах» иск также не признала и указала, что с «Гомельоблдорстрой» 15 августа 2022 года заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих. По договору попадание транспортного средства в выбоину, колею, яму на улично-дорожной сети является страховым случаем. По правилам добровольного страхования гражданской ответственности страхователь обязан при наступлении события, которое по условиям договора может быть признано страховым случаем, в течение 72 часов сообщить страховщику о причинении вреда и подать заявление о страховом случае. «Гомельоблдорстрой» этого не сделало, что свидетельствует о непризнании страхователем своей ответственности перед истицей. Указанные обстоятельства являются препятствием к выплате истице страхового возмещения.

По техническим требованиям выбоины площадью более 0,09 квадратного метра и глубиной не более 5 см на проезжей части автодороги не допускаются. Выбоина, в которую попал принадлежащий истице автомобиль, была больше этого размера.

Представитель «Гомельоблдорстрой» в судебном заседании подтвердил, что участок дороги имел дефект дорожного полотна в виде выбоины. Это явилось основанием для направления в рамках дела об административном правонарушении директору филиала «Речицкое дорожно-ремонтно-строительное управление № 114» КПРСУП «Гомельоблдорстрой» предписания об устранении критичной ямочности.

Автомобиль был осмотрен специалистом Речицкого представительства «Белгосстрах». Согласно акту осмотра транспортного средства и фототаблиц к нему был зафиксирован ряд повреждений автомобиля.

Принимая во внимание, что ущерб возник в период действия договора страхования и сумма ущерба находится в пределах обусловленного договором лимита ответственности, суд пришел к выводу о взыскании суммы ущерба в размере 392 рубля 18 копеек с «Белгосстрах».

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.

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