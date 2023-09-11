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Лукашенковскую пропагандистку выдворили из Венгрии

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  • 11.09.2023, 8:15
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Лукашенковскую пропагандистку выдворили из Венгрии

Она хотела снять сюжет о финансисте Соросе.

Власти Венгрии не пустили в страну пропагандистку телеканала СТВ Надежду Сасс. Ее остановили в аэропорту, продержали ночь в Центре временного содержания и отправили обратно в Беларусь. Об этом пропагандистка сама рассказала в своей передаче «Сасс уполномочен заявить».

Венгрию Сасс посещала для того, чтобы снять сюжет об американском финансисте, основателе фонда «Открытое общество» Джордже Соросе, родившемся в Будапеште. Однако пропагандистку в страну не пустили.

По мнению пропагандистки, «венгерские спецслужбы явно не без подсказки заокеанских кураторов сделали все возможное, чтобы сорвать подготовку» ее программы. Сасс подчеркнула, что ей устроили обыск и «всяческие проверки прямо в аэропорту Будапешта, в итоге закрыв въезд в Венгрию и депортировав».

— Отмечу, что ночь перед депортацией я провела в сопровождении венгерской полиции в аэропорту. В центре временного содержания, — пожаловалась Сасс.

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