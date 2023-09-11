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Аналитики спрогнозировали, как повлияет погода на контрнаступление ВСУ

  • 11.09.2023, 8:22
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Аналитики спрогнозировали, как повлияет погода на контрнаступление ВСУ

Прогноз от ISW.

Хотя погодные условия повлияют на украинское контрнаступление, они не приведут к его окончательному прекращению, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как напоминают в ISW, глава Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил что украинские силы продолжат контрнаступательные операции до конца 2023 года. Холодная и влажная погода повлияет на активные боевые действия, но не остановит их.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинским силам, вероятно, осталось от 30 до 45 дней «боевой погоды». Поскольку сезонные проливные дожди и сильная грязь поздней осенью замедлят движение грунта для обеих сторон, а низкие температуры создают множество проблем с логистикой.

Однако, по мнению аналитиков ISW, зимой продвижение ВСУ может возобновиться.

«Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские чиновники выразили готовность к использованию этих погодных условий зимой 2022–2023 годов», - отмечают аналитики.

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