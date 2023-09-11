Венедиктов: Между Путиным и Пригожиным была договоренность 5 11.09.2023, 8:41

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Экс-главред «Эха Москвы» высказал свою версию гибели главы ЧВК «Вагнер».

Почему главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин пренебрег правилами безопасности, зачем решил вернуться в Россию? Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который остается в России высказал свою версию в интервью ютуб-каналу «Полный Альбац».

— Частный самолет, на котором летел Пригожин и два его главных командира, упал в нескольких десятках километров от Москвы. Вопрос: Пригожин жив или мертв?

— Я ставлю 9 к 1, что Пригожина нет. Мы это видим, кстати, по скорости разминирования его империи, по скорости вытеснения его империи из Африки, по контрактам группы «Конкорд» внутри России. Потому что Пригожин всегда лично вел переговоры и по Африке, и по питанию, и по чему угодно, все это было на нем. Мы увидим, как это работает или не работает, с ним или без него.

Ну, а если он превратился в какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова где-нибудь в Аргентине, в Бразилии или Венесуэле, как Борман или как Эйхман, — ну значит он будет там. Но тогда ноль влияния. Какое влияние было у Эйхмана, когда он жил в Аргентине? Никакого.

— Что в Москве говорят? Почему произошло крушение?

— На этом этапе можно говорить только о технических вещах. Опять — 9 к 1, что это было внешнее вмешательство. Я работал очень много с авиаэкспертами, когда был сбит МН17, и то, что говорили эти люди, подтвердилось потом в голландском суде. То есть эти люди надежны, они не политические, они эксперты: есть след инверсионный — нет следа инверсионного; самолет падает так — самолет падает сяк. Они считают, что это было внешнее вмешательство: либо (пока неизвестно) ракета, либо теракт, бомба внутри самолета. Но сейчас Следственный комитет сообщает, что среди обломков найдено оружие и найдены гранаты, что охрана Пригожина могла, видимо, пронести оружие на борт, включая гранаты. И значит может быть неосторожное обращение — это уже пробрасывают. В любом случае внешнее вмешательство, а не трагическая случайность.

— Самолет летел из Москвы в Питер. Накануне, то есть во вторник Пригожин выложил запись, где он говорит, что он в Африке: «Плюс 50. Мы выполняем задание…», и так далее. Но получается, что на самом деле он был в Москве в это время.

— Мы знаем, что он был в Мали. И там происходило вот что. Империю Пригожина постепенно раздергивали. И он там столкнулся с человеком, который координирует это раздергивание, это генерал ГРУ Аверьянов. Пригожин, как говорят его близкие, собирался лететь в Москву к Путину, чтобы урегулировать этот африканский вопрос. Андрей Захаров, журналист ВВС говорит, что он летел через Дамаск. Там была посадка, дозаправка, и дальше он долетел до Москвы. Путина в Москве не было, как мы знаем. И он полетел дальше в Питер, чтобы потом вернуться к Путину, и так далее.

Я посмотрел маршрут. Такая возможность есть, если ты пользуешься не рейсовыми самолетами, а частными, состыковываешь рейсы. То есть это ложный след, что он не прилетал. Он прилетал. У него действительно начали постепенно и аккуратно отжимать его африканский бизнес. А я напомню, что по оценке французских дипломатов он миллиард евро в год получал с Африки лично. Я имею в виду компанию — «Вагнер», «Конкорд», неважно. Это большой, жирный кусок.

Я встречался с министром иностранных дел Португалии, который объезжал Африку. Португалия же бывшая колониальная держава, у них там Ангола, Мозамбик и Гвинея-Биссау, где «Вагнер». И он мне рассказывал, что говорил со своими африканскими министрами: «Слушайте, вы зачем с наемниками связываетесь? Они вас предадут». — «Это не наемники, это партнеры. Нам Кремль их прислал». А кого прислал Кремль — завтра «Вагнера», послезавтра — «Шопена», послезавтра «Бетховена», — им все равно.

Я так понимаю, Пригожин летел защищать свою базу. Поэтому особых сомнений, особенно если с ним были Уткин, Чекалов, охрана — никаких нет.

— Почему Пригожин не боялся лететь в Москву?

— Это дивная история — что мне рассказывали. Проверить не могу, но это не сплетни. Была «договоренность» у Путина с Пригожиным — я тебе даю возможность умотать, и чтобы ноги твоей больше здесь не было. То, что Пригожин появлялся в России после той встречи с «Вагнером», во многом расценивалось как нарушение этой договоренности. «Я сказал, уйти отсюда нафиг? Я тебе сказал не мутить воду?» А как ему защищать свой бизнес, который начинает в регионах «потрахивать», как говорит Лукашенко. Вот потрахивает и потрахивает. И он прилетал сюда. Как это воспринимал Путин — думаю, плохо. Как тогда, когда договорился с Березовским: «Уматывай, и чтобы я тебя не слышал» — а тот начал против него выступать. Ну и потом — непонятная причина смерти. Здесь та же самая история, ничего нового.

Пригожин же авантюрист. Он такой Остап Бендер, только неприятный Остап Бендер. Он абсолютно был уверен в своей незаменимости. Вот кто такой повар президента сначала? Это абсолютно доверенный человек. Он из рук кормит, он при нем наливает, накладывает на тарелку. Это человек проверенный-перепроверенный, преданный-преданный. И он был уверен, что выполняет грязную работу для Путина. Фабрика троллей — это же не для себя, для Путина. Африка — два. Незаменимый: «А что такое? Я покаялся, я все сделал. Вот и сейчас договорюсь». Это самомнение и самоуверенность. Он хотел с ним встретиться — и Путин с ними встретился. Более того, Путин на этой встрече, как мне рассказывали, говорил командирам через его голову. Он не говорил: «Пригожин вас обманул». Он говорил: «Вас обманули, вас ввели в заблуждение» — притом что Пригожин сидит прямо в первом ряду. То есть унижал при них.

А потом включилось унижение через каналы. Оказывается, он не боец за народную Россию, а жадный хапуга, у которого золотые унитазы, шторы из шелка — вот это всё. И еще про дочку… Это все делалось на государственных каналах. А Пригожин говорил своим: «Сейчас я все восстановлю, потому что я нужен, я же свой. Ну, психанул…» Я думаю, что он потом и себя уверил в том, что психанул: «Ну, виноват, батюшка! В Беларусь так в Беларусь, скажешь на Ригу, пойдем на Ригу. Скажешь, на Чернигов, пойдем на Чернигов. Скажешь на Жешув — пойдем на Жешув. Скажешь, на Минск, пойдем на Минск. Прости, батюшка!»

И видимо он подумал, что Путин его простил. Это была ошибка. Самоуверенность (если все так и он летел в этом самолете) его и погубила. Это говорят люди, которые знают Путина, в том числе лучше, чем я.

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