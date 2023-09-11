Белорусы смогут увидеть комету, пролетающую рядом с Землей раз в 437 лет 3 11.09.2023, 8:47

2,004

С 12 по 17 сентября.

Уникальную возможность увидеть комету Нисимура, открытую в августе этого года, получат жители Северного полушария, на котором расположена и Беларусь.

Комета Нисимура проводит большую часть своего времени в замороженной окраине солнечной системы, за пределами орбиты Плутона.

В следующий раз Нисимура можно будет увидеть аж в 2460 году.

Комета едва достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть с Земли без специальной техники, поэтому лучший способ увидеть ее — бинокль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».