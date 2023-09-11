Белорусы смогут увидеть комету, пролетающую рядом с Землей раз в 437 лет

Белорусы смогут увидеть комету, пролетающую рядом с Землей раз в 437 лет3
- 11.09.2023, 8:47
- 2,004
С 12 по 17 сентября.
Уникальную возможность увидеть комету Нисимура, открытую в августе этого года, получат жители Северного полушария, на котором расположена и Беларусь.
Комета Нисимура проводит большую часть своего времени в замороженной окраине солнечной системы, за пределами орбиты Плутона.
В следующий раз Нисимура можно будет увидеть аж в 2460 году.
Комета едва достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть с Земли без специальной техники, поэтому лучший способ увидеть ее — бинокль.