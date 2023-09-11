Арина Соболенко официально стала первой ракеткой мира 2 11.09.2023, 9:17

Белоруска обошла в рейтинге польскую теннисистку Игу Швентек.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с сегодняшнего дня возглавляет рейтинг WTA. Соболенко обошла лидировавшую на протяжении 75-ти недель польскую спортсменку Игу Швентек и официально стала первой ракеткой мира.

Об успехе Соболенко стало известно после поражения Иги Швентек от Елены Остапенко в 1/8 финала. Таким образом, полька не смогла защитить прошлогодний титул и, соответственно, 2000 очков. Соболенко же дошла до финала и улучшила свои позиции в рейтинге.

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